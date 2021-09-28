Вадим Галыгин рассказал о своей роли в комедии «Друг на продажу»

Актёр, сценарист Вадим Галыгин рассказал о своей роли кандидата в мэры в комедии «Друг на продажу», в которой он сыграл с Мирославой Карпович, Антоном Богдановым, Алиной Алексеевой и Антоном Пампушным.

«Мой герой — человек-праздник, любитель хайпа и высокого эпатажа. Выглядит неординарно: богатый, весёлый, бесшабашный. Но при этом он хочет, чтобы другим вокруг жилось также хорошо, — именно для этого и идёт в мэры», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, какие-то реплики он придумал сам, так как у него приличный сценарный опыт.

«К счастью, мы оказались на одной волне с режиссёром и продюсерами, никаких возражений против моих «пяти копеек» у них не было. Меня рассматривали как боевую единицу, и мы выработали свой идеальный механизм сотрудничества», — пояснил Галыгин.

Он отметил, что диалоги, сцены, какие-то детали дорабатывались на съёмочной площадке.

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