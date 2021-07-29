Число солнечных часов в июле в Петербурге превысило норму

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Число солнечных часов в Санкт-Петербурге в июле превысило норму, заявила ведущий синоптик отдела прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева.

В комментарии kp.ru специалист отметила, что июль 2021 года в Петербурге стал не только самым жарким за последние 140 лет, но и очень солнечным.

«Солнца в июле нам хватило. Суммарная за месяц продолжительность солнечного сияния составила 325 часов, при норме 279 часов», — сказала Мироничева.

Две недели назад в Санкт-Петербурге был побит очередной суточный максимум температуры воздуха. Столбики термометров на метеостанции города поднялись до отметки +32,8 °С — это третий температурный рекорд для города в июле и восьмой с начала лета.

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