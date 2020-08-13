Райан Рейнольдс объявил о «запуске» собственного стримингового сервиса
- Reuters
Рейнольдс подчеркнул, что представляет «самый доступный потоковый сервис в мире». В рекламном ролике площадки зрителям предлагается «отведать более 80 минут Райана Рейнольдса».
Two minutes after launch and our crack data team has already determined Mint Mobile + should probably be shut down by the weekend. We’ll go back to focusing on premium wireless…— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 12, 2020
Дизайн и название платформы отсылают к мобильному оператору Mint Mobile, совладельцем которого Рейнольдс стал в 2019 году. Однако на сайте сервиса указано, что представленный контент не дополняет и не продвигает услуги Mint Mobile.
Новый стриминговый сервис предлагает бесплатный доступ к своему содержимому и не требует регистрации. На платформе доступен лишь один фильм — криминальный триллер 2003 года «Защита от дурака», в котором Райан Рейнольдс сыграл главную роль.
Разделы Mint Mobile + повторяют оформление настоящих стриминговых сервисов, количество которых растёт с каждым годом. На площадке Рейнольдса один и тот же фильм представлен в категориях «Оригинальные оригиналы», «В некотором смысле оригиналы» и «Неоригинальные оригиналы». Также там есть раздел «Топ-10 в США».
Позднее актёр заявил, что через две минуты после запуска команда по обработке данных предположила, что Mint Mobile + стоит закрыть к выходным.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал запуск музыкальной стриминговой платформы Spotify в России.