Райан Рейнольдс объявил о «запуске» собственного стримингового сервиса

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Американский актёр Райан Рейнольдс объявил о «запуске» собственного стримингового сервиса Mint Mobile +. Материалы сайта, который он представил публике, имеют шутливый характер.
Райан Рейнольдс объявил о «запуске» собственного стримингового сервиса
  • Reuters

Рейнольдс подчеркнул, что представляет «самый доступный потоковый сервис в мире». В рекламном ролике площадки зрителям предлагается «отведать более 80 минут Райана Рейнольдса».

Дизайн и название платформы отсылают к мобильному оператору Mint Mobile, совладельцем которого Рейнольдс стал в 2019 году. Однако на сайте сервиса указано, что представленный контент не дополняет и не продвигает услуги Mint Mobile.

Новый стриминговый сервис предлагает бесплатный доступ к своему содержимому и не требует регистрации. На платформе доступен лишь один фильм — криминальный триллер 2003 года «Защита от дурака», в котором Райан Рейнольдс сыграл главную роль.

Разделы Mint Mobile + повторяют оформление настоящих стриминговых сервисов, количество которых растёт с каждым годом. На площадке Рейнольдса один и тот же фильм представлен в категориях «Оригинальные оригиналы», «В некотором смысле оригиналы» и «Неоригинальные оригиналы». Также там есть раздел «Топ-10 в США».

Позднее актёр заявил, что через две минуты после запуска команда по обработке данных предположила, что Mint Mobile + стоит закрыть к выходным.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал запуск музыкальной стриминговой платформы Spotify в России.

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