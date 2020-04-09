Павильон МЦД запустил онлайн-экскурсии
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что павильон МЦД временно закрыт из-за режима самоизоляции в городе.
Но стать его посетителем, увидеть полномасштабный макет современного поезда «Иволга», заглянуть в кабину машиниста и посмотреть на диаметры с высоты птичьего полёта можно, не выходя из дома, как пояснили в пресс-службе.
Специалисты расскажут о каждой локации, проекте МЦД, объяснят, в чём актуальность нового наземного метро столицы.
Первая онлайн-экскурсия в прямом эфире пройдёт 10 апреля.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что виртуальные экскурсии по московскому метро посмотрели более 40 тыс. человек.