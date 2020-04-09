Павильон МЦД запустил онлайн-экскурсии

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассказали, что павильон Московских центральных диаметров (МЦД) запускает онлайн-экскурсии и лекции о московском транспорте.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что павильон МЦД временно закрыт из-за режима самоизоляции в городе.

Но стать его посетителем, увидеть полномасштабный макет современного поезда «Иволга», заглянуть в кабину машиниста и посмотреть на диаметры с высоты птичьего полёта можно, не выходя из дома, как пояснили в пресс-службе.

Специалисты расскажут о каждой локации, проекте МЦД, объяснят, в чём актуальность нового наземного метро столицы.

Первая онлайн-экскурсия в прямом эфире пройдёт 10 апреля.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что виртуальные экскурсии по московскому метро посмотрели более 40 тыс. человек.