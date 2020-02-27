В Москве пройдёт выставка картин Эдмунда Шклярского
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- РИА Новости
Как сообщает сайт «Москва 24», за два дня группа сыграет две разные программы: 6 марта зрителей ждёт традиционное весеннее выступление, а 7 марта пройдёт концерт по заявкам.
Отмечается, что в дни концертов на веранде клуба 1930 Moscow будет открыта выставка картин Эдмунда Шклярского.
«С помощью новейших технологий была поставлена задача увеличить до гигантских размеров не только картины, но и зрителей этой выставки», — отметил музыкант.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в московском метро открылась выставка анималистических скульптур.