В Москве пройдёт выставка картин Эдмунда Шклярского

Короткая ссылка
В Москве 6 и 7 марта пройдут концерты группы «Пикник», а также выставка картин лидера коллектива Эдмунда Шклярского.
В Москве пройдёт выставка картин Эдмунда Шклярского
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24», за два дня группа сыграет две разные программы: 6 марта зрителей ждёт традиционное весеннее выступление, а 7 марта пройдёт концерт по заявкам.

Отмечается, что в дни концертов на веранде клуба 1930 Moscow будет открыта выставка картин Эдмунда Шклярского.

«С помощью новейших технологий была поставлена задача увеличить до гигантских размеров не только картины, но и зрителей этой выставки», — отметил музыкант.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в московском метро открылась выставка анималистических скульптур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить