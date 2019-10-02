Всероссийская премьера симфонического спектакля «Мастер и Маргарита» пройдёт в Крыму в октябре

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Всероссийская премьера симфонического спектакля «Мастер и Маргарита» состоится 12 и 13 октября в Крыму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на организатора, руководителя компании Inconcert Игоря Нескубина.
Всероссийская премьера симфонического спектакля «Мастер и Маргарита» пройдёт в Крыму в октябре
  • © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Увидеть постановку можно будет в Севастополе и Симферополе. В ней участвуют Игорь Миркурбанов и Дарья Мороз.

«Благодаря мастерам Московского государственного симфонического оркестра бессмертные образы романа Булгакова обретут удивительно читаемые музыкальные инкарнации», — заявил Нескубин.

По его словам, в спектакле прозвучит музыка таких композиторов, как Сергей Рахманинов, Дмитрий Шостакович и Иоганн Себастьян Бах.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Театр классического балета Касаткиной и Василёва объявил программу на сезон.

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