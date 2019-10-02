Всероссийская премьера симфонического спектакля «Мастер и Маргарита» пройдёт в Крыму в октябре
- © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Увидеть постановку можно будет в Севастополе и Симферополе. В ней участвуют Игорь Миркурбанов и Дарья Мороз.
«Благодаря мастерам Московского государственного симфонического оркестра бессмертные образы романа Булгакова обретут удивительно читаемые музыкальные инкарнации», — заявил Нескубин.
По его словам, в спектакле прозвучит музыка таких композиторов, как Сергей Рахманинов, Дмитрий Шостакович и Иоганн Себастьян Бах.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Театр классического балета Касаткиной и Василёва объявил программу на сезон.