Театр классического балета Касаткиной и Василёва объявил программу на сезон

Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва объявил программу на сезон. Она приурочена к 85-летию артистки, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

В частности, будет показан балет «Сотворение мира». Его можно увидеть 12 сентября на Новой сцене Большого театра.

5 октября в Государственном Кремлёвском дворце представят балет «Лисистрата» по одноимённой комедии Аристофана.

Также запланирована премьера спектакля в постановке Касаткиной. Это балет «Кракатук» на музыку Эдуарда Артемьева. Эту работу покажут на Исторической сцене Большого театра 11 и 12 января 2020 года.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют создать Севастопольский государственный театр оперы и балета и Академию хореографии.