Медведев одобрил создание в Севастополе театра оперы и академии хореографии
- РИА Новости
«Документы определяют главные цели деятельности учреждений», — отмечается в сообщении.
Среди основных направлений — важность сохранения и развития общемировых и национальных культурных ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории в России и за границей, создание условий роста профессионального мастерства.
Ранее премьер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашённый премьер Баварского национального балета Сергей Полунин заявил о готовности преподавать в Севастополе.
RIA56 сообщало о Всероссийском театральном марафоне в Оренбурге.