Медведев одобрил создание в Севастополе театра оперы и академии хореографии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о создании Севастопольского государственного театра оперы и балета и Академии хореографии. Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Документы определяют главные цели деятельности учреждений», — отмечается в сообщении.

Среди основных направлений — важность сохранения и развития общемировых и национальных культурных ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории в России и за границей, создание условий роста профессионального мастерства.

Ранее премьер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашённый премьер Баварского национального балета Сергей Полунин заявил о готовности преподавать в Севастополе.

RIA56 сообщало о Всероссийском театральном марафоне в Оренбурге.