Медведев одобрил создание в Севастополе театра оперы и академии хореографии

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о создании Севастопольского государственного театра оперы и балета и Академии хореографии. Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Медведев одобрил создание в Севастополе театра оперы и академии хореографии
  • РИА Новости

«Документы определяют главные цели деятельности учреждений», — отмечается в сообщении.

Среди основных направлений — важность сохранения и развития общемировых и национальных культурных ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории в России и за границей, создание условий роста профессионального мастерства.

Ранее премьер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашённый премьер Баварского национального балета Сергей Полунин заявил о готовности преподавать в Севастополе.

RIA56 сообщало о Всероссийском театральном марафоне в Оренбурге.

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