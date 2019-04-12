Артист балета Сергей Полунин заявил о готовности преподавать в Севастополе

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Премьер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашённый премьер Баварского национального балета Сергей Полунин заявил о готовности преподавать в Севастополе.
Артист балета Сергей Полунин заявил о готовности преподавать в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Речь идёт о хореографическом училище, которое должно быть построено на мысе Хрустальном.

«Для меня это будет первый опыт — видеть, как с нуля будет развиваться вся система школы. Я не могу сказать, что будет. Но я буду прикладывать максимальные усилия для того, чтобы помогать детям, находить талантливых детей», — сказал Полунин.

По его словам, других преподавателей училища будут набирать в течение года.

Ранее «Утро.ру» сообщало о выступлении Королевского национального балета Грузии в Москве.

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