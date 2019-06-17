В Северной Осетии планируют отреставрировать 15 объектов культурного наследия

На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 1100-летия крещения Алании обсудили необходимость реставрации 15 объектов культурного наследия. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы Северной Осетии.

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Проектно-сметная документация должна быть готова до конца года. В частности, предполагается привести в порядок сторожевую башню и культовые здания средних веков в селении Тли Мамисонского ущелья, Зругский храм, комплекс сооружений средних веков в селении Вакац Ирафского района. Ранее НСН сообщала, что в музее-усадьбе «Кусково» планируют отреставрировать 50 мраморных скульптур и бюстов, которые украшают парковую аллею.