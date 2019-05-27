Группа Whitesnake выступит в России в июле

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Рок-группа Whitesnake выступит в Санкт-Петербурге и Москве 15 и 17 июля соответственно, сообщает «Утро.ру».
Группа Whitesnake выступит в России в июле
  • ©Axel Heimken/dpa
  • globallookpress.com

Концерты пройдут в рамках мирового тура Flesh & Blood.

«Мы действительно взволнованы и с нетерпением ждём возможности сыграть перед российскими поклонниками, а также вместе с ними отпраздновать 40-летний юбилей Whitesnake», — заявил лидер коллектива Дэвид Ковердейл.

По словам фронтмена, для него огромная часть гастролировать в течение 40 лет и проживать незабываемые моменты вместе с миллионами людей.

Ранее НСН передавала, что концерт в честь Дня России пройдёт 12 июня в парке «Зарядье».

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