Группа Whitesnake выступит в России в июле
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- globallookpress.com
Концерты пройдут в рамках мирового тура Flesh & Blood.
«Мы действительно взволнованы и с нетерпением ждём возможности сыграть перед российскими поклонниками, а также вместе с ними отпраздновать 40-летний юбилей Whitesnake», — заявил лидер коллектива Дэвид Ковердейл.
По словам фронтмена, для него огромная часть гастролировать в течение 40 лет и проживать незабываемые моменты вместе с миллионами людей.
Ранее НСН передавала, что концерт в честь Дня России пройдёт 12 июня в парке «Зарядье».