Группа Whitesnake выступит в России в июле

Рок-группа Whitesnake выступит в Санкт-Петербурге и Москве 15 и 17 июля соответственно, сообщает «Утро.ру».

Концерты пройдут в рамках мирового тура Flesh & Blood.

«Мы действительно взволнованы и с нетерпением ждём возможности сыграть перед российскими поклонниками, а также вместе с ними отпраздновать 40-летний юбилей Whitesnake», — заявил лидер коллектива Дэвид Ковердейл.

По словам фронтмена, для него огромная часть гастролировать в течение 40 лет и проживать незабываемые моменты вместе с миллионами людей.

Ранее НСН передавала, что концерт в честь Дня России пройдёт 12 июня в парке «Зарядье».