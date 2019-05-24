Концерт в честь Дня России пройдёт 12 июня в парке «Зарядье»

Концерт в честь Дня России пройдёт 12 июня в Большом зале парка «Зарядье» в Москве, сообщает НСН.

Программа включает увертюру «1812 год» и кантату «Москва» Петра Чайковского, а также вокально-симфоническую поэму «Колокола» Сергея Рахманинова.

Увертюра была создана к открытию Всероссийской художественно-промышленной выставки, а кантата — к торжественной коронации Александра III.

Что касается «Колоколов», то они были созданы по мотивам одноимённого стихотворения Эдгара Аллана По.

Ранее Пятый канал сообщал, что концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт в воскресенье, 26 мая, на главной площади Санкт-Петербурга.