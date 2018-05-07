СМИ: Сильвестр Сталлоне намерен сняться в пятой части «Рэмбо»

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Американский актёр Сильвестр Сталлоне намерен приступить к съемкам пятой части фильма «Рэмбо». Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что Сталлоне будет работать над сценарием кинокартины.

Издание утверждает, что также есть неподтверждённые данные о том, что Сталлоне может стать режиссёром фильма.

Согласно сюжету нового фильма о ветеране Вьетнамской войны, у одного из друзей Рэмбо похищают дочь. После этого главный герой пересекает границу США и Мексики и вступает в бой с одним из самых жестоких в Мексике наркокартелем. 

Предположительно, съёмки начнутся в сентябре 2018 года.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Сталлоне приедет в Москву в сентябре.

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