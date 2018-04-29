Сильвестр Сталлоне приедет в Москву в сентябре

Короткая ссылка
Голливудский актёр и режиссёр Сильвестр Сталлоне приедет в Москву, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу премии «След во Вселенной».

Артист представит в сентябре свою автобиографическую театральную постановку «Преодоление».

Сталлоне известен по фильмам «Рокки» и «Рэмбо». В 2016 году он получил премию «Золотой глобус» за роль в картине «Крид: Наследие Рокки». Актёр также занимается написанием картин и созданием скульптур. Его выставки проходили в том числе в России.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о победителе фестиваля — фильме «Царь-птица» Эдуарда Новикова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных