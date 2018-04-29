Сильвестр Сталлоне приедет в Москву в сентябре

Голливудский актёр и режиссёр Сильвестр Сталлоне приедет в Москву, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу премии «След во Вселенной».

Артист представит в сентябре свою автобиографическую театральную постановку «Преодоление».

Сталлоне известен по фильмам «Рокки» и «Рэмбо». В 2016 году он получил премию «Золотой глобус» за роль в картине «Крид: Наследие Рокки». Актёр также занимается написанием картин и созданием скульптур. Его выставки проходили в том числе в России.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о победителе фестиваля — фильме «Царь-птица» Эдуарда Новикова.