Исследователи зафиксировали самую позднюю встречу серых китов у берегов Чукотки

Сотрудники национального парка «Берингия» зафиксировали самую позднюю за всю историю наблюдений встречу серых китов у берегов Чукотки. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«В этом году у юго-восточного побережья Чукотского полуострова серые киты отмечены сотрудниками национального парка 26 декабря», — говорится в тексте сообщения.

По данным национального парка, это почти на месяц превышает установленный 1 декабря 1995 года рекорд.

Отмечается, что обычно киты покидают акваторию региона в конце ноября — до появления первого льда. Однако в последние несколько лет ледовый покров образуется всё позднее.

Данный факт позволяет китам подготовиться к длительному заплыву к берегам Калифорнии.

В октябре сообщалось, что в Патагонии сотрудниками природоохранных групп зафиксировано рекордное количество южных гладких китов.