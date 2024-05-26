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Выставка «Христос за пазухой. Искусство медного литья» пройдёт в Москве

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Выставка «Христос за пазухой. Искусство медного литья» начнёт работу 28 мая в Москве. В музее-заповеднике «Коломенское» можно будет увидеть экспонаты из коллекции меднолитых икон.
Выставка «Христос за пазухой. Искусство медного литья» пройдёт в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

В музее представлены основные типы медного литья — поморское, гуслицкое, никологорское и московское. Это складни, кресты и иконы с разными сюжетами.

«У русского народа выражение «как у Христа за пазухой» означает высшую степень защищённости. Меднолитые иконы с изображениями Христа, Богоматери или святых угодников, наоборот, находились как бы под личной защитой человека, прятались как самое дорогое, иногда под одеждой — сохранялись за пазухой. Отсюда и название выставки», — отмечается в сообщении.

Посетить выставку можно будет до 25 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Департамент культуры Москвы и столичные музеи 24—26 мая впервые проводят акцию «День письма».

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