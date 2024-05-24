Акция «День письма» впервые проходит в музеях Москвы
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Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
«Её цель — знакомство москвичей и гостей города с традициями русского языка и письменности, что особенно важно в эпоху гаджетов и соцсетей. Всего в рамках акции запланировано 19 мероприятий в 19 музеях и две онлайн-выставки», — рассказал глава Департамента культуры Алексей Фурсин.
Посетители ознакомятся с аутентичными предметами и материалами для письма, техникой каллиграфии и художественного оформления рукописного текста.
Ранее сообщалось, что музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева получил награду «Музей года».