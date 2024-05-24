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Акция «День письма» впервые проходит в музеях Москвы

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Департамент культуры Москвы и столичные музеи 24—26 мая впервые проводят акцию «День письма».
Акция «День письма» впервые проходит в музеях Москвы
  • © mos.ru

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Её цель — знакомство москвичей и гостей города с традициями русского языка и письменности, что особенно важно в эпоху гаджетов и соцсетей. Всего в рамках акции запланировано 19 мероприятий в 19 музеях и две онлайн-выставки», — рассказал глава Департамента культуры Алексей Фурсин.

Посетители ознакомятся с аутентичными предметами и материалами для письма, техникой каллиграфии и художественного оформления рукописного текста.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева получил награду «Музей года».

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