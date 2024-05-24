Музей-заповедник истории Дальнего Востока получил награду «Музей года»

Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева получил награду «Музей года».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Премию вручили на церемонии объявления и награждения победителей в рамках Международного музейного фестиваля «Интермузей-2024», который проходит в Москве.

На форуме обсуждаются роли людей в музейном деле, говорится о культурном наследии и о том, что интерес молодёжи к музеям растёт.

Также, как уточняется в материале, участники форума рассказали, как держать баланс между инновациями, которые привлекают молодёжь в музеи, и традициями.

Ранее сообщалось, что участниками акции «Ночь музеев» в Москве стали 350 тыс. человек.