В ЛНР заочно приговорили начальника артподразделения ВСУ к 20 годам колонии

Верховный суд ЛНР заочно приговорил начальника артиллерийского подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ подполковника Андрея Лавринца к 20 годам колонии за обстрел гражданской инфраструктуры города Счастье. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 24 февраля 2022 года по приказу Лавринца обстреляли жилой массив города Счастье в ЛНР. В результате были повреждены пять жилых домов.

Как уточняет Главная военная прокуратура России, Лавринец скрылся от следствия и суда за пределами России, и 8 мая 2022 года он был объявлен в розыск.

«Приговором суда Лавринцу заочно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР нацгвардейца Украины приговорили к 27 годам колонии за убийство мирных жителей.