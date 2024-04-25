RT в Telegram
Подпишись

Объявлена программа Дягилевского фестиваля

Короткая ссылка
Стала известна программа Дягилевского фестиваля. Он откроется 20 июня концертом коллектива musicAeterna дирижёра Теодора Курентзиса.
Объявлена программа Дягилевского фестиваля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

Также запланированы оперные премьеры — «Страсть» французского композитора Паскаля Дюсапена, «Похождения повесы» Игоря Стравинского и «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта.

Кроме того, объявлены концерты и перформансы.

Фестиваль завершится 29 июня.

Ранее сообщалось, что педагоги ведущих вузов Москвы провели мастер-классы для юных талантов из Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках проекта «Мастерская Юрия Розума».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить