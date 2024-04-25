Объявлена программа Дягилевского фестиваля

Стала известна программа Дягилевского фестиваля. Он откроется 20 июня концертом коллектива musicAeterna дирижёра Теодора Курентзиса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

Также запланированы оперные премьеры — «Страсть» французского композитора Паскаля Дюсапена, «Похождения повесы» Игоря Стравинского и «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта.

Кроме того, объявлены концерты и перформансы.

Фестиваль завершится 29 июня.

Ранее сообщалось, что педагоги ведущих вузов Москвы провели мастер-классы для юных талантов из Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках проекта «Мастерская Юрия Розума».