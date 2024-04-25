Объявлена программа Дягилевского фестиваля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
Также запланированы оперные премьеры — «Страсть» французского композитора Паскаля Дюсапена, «Похождения повесы» Игоря Стравинского и «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта.
Кроме того, объявлены концерты и перформансы.
Фестиваль завершится 29 июня.
Ранее сообщалось, что педагоги ведущих вузов Москвы провели мастер-классы для юных талантов из Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках проекта «Мастерская Юрия Розума».