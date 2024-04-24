Педагоги вузов Москвы провели мастер-классы для юных талантов Ямала

Педагоги ведущих вузов Москвы провели мастер-классы для юных талантов из Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках проекта «Мастерская Юрия Розума».

Об этом сообщает «Ямал 1».

Занятия провели пианист Даниил Контуашвили, заслуженный артист России Дмитрий Хахамов и другие.

Главная цель занятий — научить детей играть по нотам не механически, а найти собственный авторский почерк.

«Мы стараемся отвести их от этого формализма, звукоизвлечения на уровне мышц. Мы их пытаемся обратить в себя, в глубины сознания, открыть в них понимание того, что происходит в музыке, как она разговаривает, как она выражает душу», — пояснил народный артист России Юрий Розум.

Визит завершился большим гала-концертом. До конца года мастер-классы смогут пройти воспитанники музыкальных школ из девяти населённых пунктов ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в ХМАО музыкальный фестиваль «Пой с Югрой» состоится в июне.