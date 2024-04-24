Педагоги вузов Москвы провели мастер-классы для юных талантов Ямала
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Об этом сообщает «Ямал 1».
Занятия провели пианист Даниил Контуашвили, заслуженный артист России Дмитрий Хахамов и другие.
Главная цель занятий — научить детей играть по нотам не механически, а найти собственный авторский почерк.
«Мы стараемся отвести их от этого формализма, звукоизвлечения на уровне мышц. Мы их пытаемся обратить в себя, в глубины сознания, открыть в них понимание того, что происходит в музыке, как она разговаривает, как она выражает душу», — пояснил народный артист России Юрий Розум.
Визит завершился большим гала-концертом. До конца года мастер-классы смогут пройти воспитанники музыкальных школ из девяти населённых пунктов ЯНАО.
Ранее сообщалось, что в ХМАО музыкальный фестиваль «Пой с Югрой» состоится в июне.