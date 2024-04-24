RT в Telegram
Подпишись

Педагоги вузов Москвы провели мастер-классы для юных талантов Ямала

Короткая ссылка
Педагоги ведущих вузов Москвы провели мастер-классы для юных талантов из Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках проекта «Мастерская Юрия Розума».
Педагоги вузов Москвы провели мастер-классы для юных талантов Ямала
  • Gettyimages.ru
  • © CorbalanStudio

Об этом сообщает «Ямал 1».

Занятия провели пианист Даниил Контуашвили, заслуженный артист России Дмитрий Хахамов и другие.

Главная цель занятий — научить детей играть по нотам не механически, а найти собственный авторский почерк.

«Мы стараемся отвести их от этого формализма, звукоизвлечения на уровне мышц. Мы их пытаемся обратить в себя, в глубины сознания, открыть в них понимание того, что происходит в музыке, как она разговаривает, как она выражает душу», — пояснил народный артист России Юрий Розум.

Визит завершился большим гала-концертом. До конца года мастер-классы смогут пройти воспитанники музыкальных школ из девяти населённых пунктов ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в ХМАО музыкальный фестиваль «Пой с Югрой» состоится в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить