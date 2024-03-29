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Выставка русской архитектуры откроется в Хабаровске 30 марта

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Выставка «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А.В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» откроется в Хабаровском краеведческом музее имени Н.И. Гродекова 30 марта.
Выставка русской архитектуры откроется в Хабаровске 30 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Посетители увидят более ста уникальных экспонатов из коллекции Музея архитектуры имени А.В. Щусева, в которой содержится более 840 тыс. архитектурных чертежей, документации, рисунков, фрагментов зданий, а также личных архивов знаменитых архитекторов.

Организаторы выставки — фонд «Таволга» при поддержке Музейно-архитектурного комплекса имени А.В. Щусева и Министерство культуры России.

Экспозиция будет работать до 12 мая.

Ранее сообщалось, что в основном здании Музея транспорта Москвы появится архивно-библиотечный центр с читальным залом.

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