Выставка русской архитектуры откроется в Хабаровске 30 марта
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Об этом сообщает transsibinfo.com.
Посетители увидят более ста уникальных экспонатов из коллекции Музея архитектуры имени А.В. Щусева, в которой содержится более 840 тыс. архитектурных чертежей, документации, рисунков, фрагментов зданий, а также личных архивов знаменитых архитекторов.
Организаторы выставки — фонд «Таволга» при поддержке Музейно-архитектурного комплекса имени А.В. Щусева и Министерство культуры России.
Экспозиция будет работать до 12 мая.
Ранее сообщалось, что в основном здании Музея транспорта Москвы появится архивно-библиотечный центр с читальным залом.