В Музее транспорта Москвы появится архивно-библиотечный центр
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, посетители смогут ознакомиться с научно-технической документацией, справочной литературой и периодическими изданиями о транспорте, многие из которых станут доступны широкому кругу читателей впервые.
По словам чиновника, архивно-библиотечный центр будут посещать примерно 500 тыс. человек в год.
Также в музее будут проводить специальные мероприятия для детей, взрослых и студентов столичных дорожно-транспортных вузов.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде направят 158 млн рублей на реставрацию в музейном квартале.