В Музее транспорта Москвы появится архивно-библиотечный центр

В основном здании Музея транспорта Москвы появится архивно-библиотечный центр с читальным залом.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, посетители смогут ознакомиться с научно-технической документацией, справочной литературой и периодическими изданиями о транспорте, многие из которых станут доступны широкому кругу читателей впервые.

По словам чиновника, архивно-библиотечный центр будут посещать примерно 500 тыс. человек в год.

Также в музее будут проводить специальные мероприятия для детей, взрослых и студентов столичных дорожно-транспортных вузов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде направят 158 млн рублей на реставрацию в музейном квартале.