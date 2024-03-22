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В Нижнем Новгороде направят 158 млн рублей на реставрацию в музейном квартале

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В Нижнем Новгороде направят более 158 млн рублей на реставрацию зданий, входящих в границы квартала церкви Трёх Святителей. Средства выделены из регионального бюджета через субсидию.
В Нижнем Новгороде направят 158 млн рублей на реставрацию в музейном квартале
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на областное правительство.

С начала 2023 года идут работы по сохранению дома №18 по улице Короленко. На первом этаже планируют разместить кофейню и сувенирный магазин, на втором — помещения для различных выставок и театральных постановок.

Ещё два дома приспособят под кластер «Модный Горький». Госэкспертизу проходит проект реставрации дома на Славянской улице.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье приведут в порядок ряд историко-культурных объектов в 2024 году.

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