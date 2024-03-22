На Ставрополье приведут в порядок ряд историко-культурных объектов в 2024 году

В Ставропольском крае отреставрируют некоторые мемориалы и исторические здания в 2024 году. Об этом на заседании краевой думы рассказала начальник управления СК по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анна Конева.

По её словам, в рамках регионального проекта «Сохранение культурного наследия» планируется привести в порядок семь воинских захоронений времён Великой Отечественной войны, передаёт ИА «Победа26».

На эти цели из федерального бюджета направят порядка 45 млн рублей.

Помимо этого, в текущем году восстановят два объекта культурного наследия. Это памятник молодогвардейцам, комсомольцам подпольной комсомольской организации, и монумент бойцам Советской армии, погибшим в 1941—1945 годах, — оба в селе Воздвиженском Апанасенковского округа. На это направят более 39 млн рублей.

Также выделят дополнительные средства на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в Ставрополе и Благодарненском округе. Общая сумма субсидий составит порядка 17,7 млн рублей.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал о предстоящей реставрации четырёх объектов культурного наследия в центре столицы.