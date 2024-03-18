В Москве прошла церемония прощания с Наталией Касаткиной
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, церемония состоялась в атриуме Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).
Жители Москвы принесли цветы и возложили их к гробу Касаткиной под негромкую музыку. Проститься с главным балетмейстером Государственного театра классического балета пришли её родственники, коллеги по цеху, солисты Большого театра и поклонники её творчества.
Наталия Касаткина скончалась 13 марта в возрасте 89 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
В связи с кончиной артистки президент РФ Владимир Путин послал телеграмму с соболезнованиями её семье.
Ранее скончался народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.