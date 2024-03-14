Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Наталии Касаткиной
- РИА Новости
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что Касаткина была выдающимся хореографом, педагогом и наставником, а также ярким и увлечённым человеком.
«Добрая память о Наталии Дмитриевне Касаткиной навсегда сохранится в сердцах её близких, друзей, коллег, учеников и, конечно, всех ценителей высокого искусства», — добавил Путин.
Ранее помощница артистки Валентина Бурьянова сообщила RT о её смерти сегодня утром.