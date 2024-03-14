RT в Telegram
Подпишись

Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Наталии Касаткиной

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народной артистки РСФСР руководителя московского Театра классического балета Натальи Касаткиной.
Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Наталии Касаткиной
  • РИА Новости

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Касаткина была выдающимся хореографом, педагогом и наставником, а также ярким и увлечённым человеком.

«Добрая память о Наталии Дмитриевне Касаткиной навсегда сохранится в сердцах её близких, друзей, коллег, учеников и, конечно, всех ценителей высокого искусства», — добавил Путин.

Ранее помощница артистки Валентина Бурьянова сообщила RT о её смерти сегодня утром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить