«С его именем связана целая эпоха»: скончался народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

В пятницу, 15 марта, в возрасте 89 лет умер театральный режиссёр и актёр, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Президент России Владимир Путин, артисты театра и кино выразили соболезнования в связи с уходом из жизни знаменитого деятеля культуры и поделились воспоминаниями о нём.

На 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, — он (Александр Ширвиндт. — RT) умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — рассказал ТАСС художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким Александра Ширвиндта. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, лидер РФ направил телеграмму родственникам артиста.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта», — цитирует слова Пескова ТАСС.

Как сказал «Газете.Ru» заслуженный артист России Александр Воеводин, самочувствие Ширвиндта в последнее время ухудшилось.

«Я знаю, что он плохо себя чувствовал. В последнее время мы меньше общались», — отметил он.

Воеводин выразил соболезнования по поводу утраты артиста, а также вспомнил, что всю жизнь провёл рядом с ним.

«И первое появление в театре, и «Женитьба Фигаро», где я играл Керубино, и совместные сцены... Время шло, и я участвовал в его спектакле, когда он уже стал режиссёром театра, и новые постановки у него были, — пояснил российский актёр. — Когда так долго общаешься с человеком и знаешь, что впереди большая жизнь, потом понимаешь, что надо было быть бережнее и аккуратнее, надо больше было впитывать от этого человека».

Несмотря на плохое самочувствие, Александр Ширвиндт продолжал работать. Как рассказала ТАСС народная артистка РФ Наталья Селезнёва, президент Театра сатиры неделю назад ещё руководил творческим процессом.

«Меня эта новость очень ошарашила, не дожил до 90-летия. Он неделю назад приезжал в театр, принимал участие в жизни театра. С ним все считались и очень уважали», — уточнила Селезнёва.

Режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в разговоре с RT назвал Ширвиндта необыкновенным человеком, а его смерть — огромной потерей.

«Мне посчастливилось работать с ним. Многие годы, десятилетия я наблюдал его работу в театре, кино, на эстраде. Он был во всех смыслах необыкновенный человек. Выдающийся актёр, но мало того, он был ещё человек стиля. Он во многом определял стиль советской эпохи, — высказался Шахназаров. — Это действительно огромнейшая потеря не только для нашей культуры, но и для нашего общества, для нашей публики. Интонация Ширвиндта очень важна. У него была своя интонация, ни на что не похожая. Это была очень правильная интонация, очень верная. Он ушёл, и с ним ушла вся эпоха этого великого советского театра».

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своём Telegram-канале также сказал об утрате в связи с уходом выдающегося артиста.

«Печальная новость… На 90-м году ушёл из жизни президент Театра сатиры народный артист Александр Ширвиндт. С его именем связана целая эпоха в истории отечественного театра и кино», — написал Шапошников.

Политик назвал Ширвиндта «талантливым, ярким и неординарным мастером с уникальным режиссёрским и актёрским даром».

«Под его многолетним руководством Театр сатиры стал одной из самых востребованных и любимых зрителями культурных площадок в нашей стране, настоящей «кузницей творческих кадров». Искренне соболезную родным и близким Александра Анатольевича Ширвиндта. Это огромная утрата для нашей культуры, для нашей страны…» — заключил Шапошников.

Свои соболезнования выразила и актриса Наталья Фекленко. В беседе с «Лентой.Ру» она назвала кончину Ширвиндта «огромнейшей печалью».

«Это утрата и последняя связь настоящего с тем Театром сатиры, который был», — заявила заслуженная артистка РФ.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве в семье редактора Московской филармонии Раисы Самойловны и музыканта Анатолия Густавовича Ширвиндт. В их старом доме в Скатертном переулке нередко бывали выдающиеся деятели искусства, в частности пианист Яков Флиер, актёры Василий Качалов и Ростислав Плятт, певец Леонид Утёсов.

В 1952 году Ширвиндт поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина (сейчас — Театральный институт имени Бориса Щукина) на курс Веры Львовой, окончил которое в 1956-м с отличием.

До 1970 года артист служил в «Ленкоме» и Московском драматическом театре на Малой Бронной (сейчас — Театр на Бронной), а после вошёл в труппу Театра сатиры.

На сцене ставшего впоследствии родным театра Александр Ширвиндт исполнил порядка 30 ролей, в частности он играл графа Альмавиву в постановке «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Добчинского в «Ревизоре», Молчалина в «Горе от ума», Мольера в одноимённом спектакле, Гектора в «Доме, где разбиваются сердца» и многих других.

Помимо актёрской карьеры, Ширвиндт практически с первых дней службы в Театре сатиры начал реализовывать себя как режиссёр и сценарист. В 1970 году вместе с Марком Захаровым он поставил спектакль «Проснись и пой!», основанный на пьесе М. Дьярфаша, а в 1985-м создал постановку по собственному сценарию «Молчи, грусть... молчи». В 2000-м Ширвиндт стал художественным руководителем театра.

В кино Александр Ширвиндт дебютировал в 1957 году, исполнив роль в комедии «Она вас любит». В фильмографии артиста немало культурно значимых и известных лент, среди которых «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «12 стульев» (1976), «Вокзал для двоих» (1982), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985).

Помимо кино, эстрады и театра, Александр Ширвиндт увлекался и литературой. Он написал несколько книг, в частности «Отрывки из обрывков», «Опережая некролог», «Склероз, рассеянный по жизни», «В промежутках между», «Проходные дворы биографии».

За своё творчество Александр Ширвиндт был награждён множеством призов, орденов и медалей. Так, деятель искусств стал лауреатом премии «Россиянин года» в 2005-м, а в 2009-м был удостоен театральной премии «Хрустальная Турандот». Также он являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».