Карен Шахназаров назвал огромной потерей смерть Ширвиндта

Режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с RT назвал большой потерей смерть народного артиста России Александра Ширвиндта.

«Ширвиндт был настолько необыкновенный человек, что невозможно всё это передать словами. Его надо было знать, надо было работать с ним. Мне посчастливилось работать с ним. Многие годы, десятилетия я наблюдал его работу в театре, в кино, на эстраде. Он был во всех смыслах необыкновенный человек. Выдающийся актёр, но мало того, он был ещё человек стиля. Он во многом определял стиль советской эпохи», — отметил он.

По словам Шахназарова, невозможно представить «то время без Александра Ширвиндта».

«Он его осенял каким-то своим необыкновенным юмором, иронией и умом. Это действительно огромнейшая потеря не только для нашей культуры, но и для нашего общества, для нашей публики. Интонация Ширвиндта очень важна. У него была своя интонация, ни на что не похожая. Это была очень правильная интонация, очень верная. Он ушёл, и с ним ушла вся эпоха этого великого советского театра», — заключил он.

Ранее стало известно, что умер народный артист РФ Александр Ширвиндт.