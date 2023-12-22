В Подмосковье запустили сервис для отправки электронных писем Деду Морозу

В Московской области на портале госуслуг запустили цифровой сервис, посредством которого можно отправить письмо Деду Морозу.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления региона.

Адрес в электронной форме заполнится автоматически, текст послания можно загрузить в виде документа, изображения или заполнить вручную. Почта распечатает письмо и доставит адресату за пять — семь дней.

Также в региональных почтовых отделениях установили специальные новогодние ящики для желающих отправить письмо волшебнику традиционным способом.

Ранее сообщалось, что «Новогодняя почта» открылась на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 19 декабря.