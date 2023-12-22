В Подмосковье запустили сервис для отправки электронных писем Деду Морозу
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления региона.
Адрес в электронной форме заполнится автоматически, текст послания можно загрузить в виде документа, изображения или заполнить вручную. Почта распечатает письмо и доставит адресату за пять — семь дней.
Также в региональных почтовых отделениях установили специальные новогодние ящики для желающих отправить письмо волшебнику традиционным способом.
Ранее сообщалось, что «Новогодняя почта» открылась на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 19 декабря.