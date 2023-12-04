«Новогодняя почта» откроется в Петербурге 19 декабря на Дворцовой площади
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что это совместный проект издания и «Почты России».
Все желающие смогут прийти к главной ёлке города, получить авторскую открытку и бесплатно отправить её в любую точку страны.
В этом году на открытках размещены работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта. Также будут открытки, посвящённые 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург».
«Новогодняя почта» будет работать до 29 декабря с 17:00 до 21:00.
Ранее сообщалось, что почта Деда Мороза начнёт работу 30 ноября на ВДНХ.