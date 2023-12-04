RT в Telegram
Подпишись

«Новогодняя почта» откроется в Петербурге 19 декабря на Дворцовой площади

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 19 декабря откроется «Новогодняя почта».
«Новогодняя почта» откроется в Петербурге 19 декабря на Дворцовой площади
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Отмечается, что это совместный проект издания и «Почты России».

Все желающие смогут прийти к главной ёлке города, получить авторскую открытку и бесплатно отправить её в любую точку страны.

В этом году на открытках размещены работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта. Также будут открытки, посвящённые 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург».

«Новогодняя почта» будет работать до 29 декабря с 17:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что почта Деда Мороза начнёт работу 30 ноября на ВДНХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить