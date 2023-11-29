Почта Деда Мороза начнёт работу 30 ноября на ВДНХ

Отправить письмо Деду Морозу можно будет с 30 ноября на ВДНХ.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Все послания будут доставлены снеговиками-почтовиками в Московскую усадьбу Деда Мороза. Для этого необходимо опустить письмо в ящик, находящийся в инфоцентре в арке главного входа.

Отмечается, что те, кто укажет обратный адрес, обязательно получат ответ.

Также некоторые письма могут быть признаны социальными, например от пенсионеров или многодетных семей. Каждый год Дед Мороз исполняет в Москве более 150 желаний нуждающихся в помощи.

Кроме того, среди писем проведут конкурс «Лучшее письмо для Деда Мороза». Победители поедут в резиденцию волшебника в Кузьминском лесопарке. Конкурс будет проходить до 19 января 2024 года.

Ранее Дед Мороз заявил, что любит читать книги по столярному делу, так как ему нравится делать детям игрушки своими руками.