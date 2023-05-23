Астроном Вибе назвал условия возникновения полярного сияния после магнитных бурь

Специалист Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что после сильных магнитных бурь полярного сияния на Земле может и не быть.

Северное сияние возникает лишь в том случае, если солнечный ветер вступает в контакт с магнитным полем Земли, объяснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Если солнечный ветер будет недостаточно сильным, северного сияния не случится.

Таким образом, одних магнитных бурь недостаточно для того, чтобы вызвать полярное сияние, заключил Вибе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал возникновение северного сияния в ряде регионов России после сильной магнитной бури в апреле этого года.