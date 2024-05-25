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В Южно-Китайском море нашли подлодку ВМС США времён Второй мировой войны

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На дне Южно-Китайского моря нашли знаменитую американскую подводную лодку USS Harder времён Второй мировой войны.
В Южно-Китайском море нашли подлодку ВМС США времён Второй мировой войны

Об этом информирует Business Insider со ссылкой на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС Соединённых Штатов.

Как сказано в материале, подводные лодки тружно идентифицировать из-за их конструкции, но хорошая сохранность судна и качество данных, собранных Lost 52 (американский проект, посвящённый поиску всех 52 субмарин США периода Второй мировой войны), позволили подтвердить, что затонувшее судно — Harder.

Подлодка была потоплена 24 августа 1944 года. На её борту находились 79 военнослужащих.

В феврале корабль Arlington времён Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее почти через 84 года после того, как он исчез во время шторма.

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