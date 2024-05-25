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В Ленобласти полиция задержала незаконно легализовавшего сотни мигрантов

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В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти заявили о задержании предпринимателя, подозреваемого в незаконной легализации мигрантов.
В Ленобласти полиция задержала незаконно легализовавшего сотни мигрантов
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом говорится в Telegram ведомства.

По данным полиции, предприниматель зарегистрировал в феврале 2023 года фирму и с декабря 2023 по февраль 2024 года вёл незаконную легализацию мигрантов, «подавая сведения об их регистрации по адресу несуществующего хостела».

«За этот период фирма, взимая с каждого иностранца по 3000 рублей, легализовала незаконное пребывание в Российской Федерации нескольких сотен иностранных граждан», — отмечается в заявлении.

Против бизнесмена возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции). 

Ранее полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости.

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