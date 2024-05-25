Урок мастерства: Дацик уступил Тёрнеру в бою по правилам бокса раздельным решением судей

Вячеслав Дацик в Москве уступил Шону Тёрнеру раздельным решением судей в бою по правилам бокса. На протяжении большей части встречи ирландец владел преимуществом. Он не позволял россиянину сокращать дистанцию и грамотно работал передней рукой, нанося серьёзный урон. Рыжий Тарзан активизировалсял лишь в заключительном раунде, но не сумел добить соперника. В соглавном противостоянии вечера Алексей Папин нокаутировал Айзека Чилембу во втором отрезке и получил пояс WBA Asia в первом тяжёлом весе.

Новый вызов для Дацика

Вячеслав Дацик давно превратился из обычного спортсмена в одиозную личность. Пусть он никогда не дрался на высочайшем уровне, его бои неизменно привлекают внимание публики. А ещё больше интерес к Рыжему Тарзану повысился, когда он отправился в зону СВО. В фервале он даже сообщил о подписании контракта с Минобороны.

«Подписал, но пока на год с возможностью продления. Потом стартуем уже в конкретную дивизию, в Ульяновск, в 31‑ю вроде бы. Но сейчас надо, чтобы всё с документами было нормально. Там командир, которого я давно знаю. Сейчас бумаги ушли, чтобы мы с сыном попали в одну часть, в одну дивизию. Он со мной ездил в зону СВО, ему 18 лет, у него с детства все игрушки: пистолеты, глушители. И ничего пластмассового», — приводит слова атлета «Матч ТВ».

Также по теме Образцовая премьера: Джонсон нокаутировал Тёрнера в дебютном бою под флагом России Кевин Джонсон одержал победу техническим нокаутом над Шоном Тёрнером в дебютном поединке в качестве гражданина России. На протяжении...

Однако оставляла вопросы физическая форма ветерана, ведь он не дрался с октября, когда уступил Петру Романкевичу. В начале года на Дацика напала собака и нанесла серьёзную травму руки. Пару месяцев ушло на выздоровление. А турнир Ural FC, где должен был состояться реванш между Вячеславом и Александром Емельяненко, перенесли с 12 апреля на неизвестную пока дату.

Таким образом, следующим соперником россиянина стал Шон Тёрнер, имеющий довольно приличную статистику в профессиональном боксе — 12 побед при четырёх поражениях. Самым серьёзным его оппонентом был Филип Хргович, претендующий на титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Хорвату он уступил единогласным решением судей. В общей сложности ирландец потерпел три поражения подряд, одно из которых в Каспийске от Басика Абакарова. А в феврале вдобавок уступил новоиспечённому гражданину РФ Кевину Джонсону.

Неудивительно, что в преддверии очного противостояния Дацик в фирменной манере привлёк к нему внимание, напав на соперника в ресторане. Тот в ответ оттолкнул его. Спортсменов лишь чудом успели разнять. Разумеется, слов россиянин тоже не жалел.

«У меня Виктория (жена — RT.) договорилась насчёт боя, я про него не знаю. Мне люди звонят, спрашивают: «А ты что, дерёшься с каким-то Тёрнером?» И мне сказали, что я дерусь с каким-то копом. Ирландец какой-то, американский коп. Я говорю: «Ну, бывает. Надо у Вики спросить, с кем». Спросил. Она говорит: да. Ну ладно, приеду на бой, у командира отпрошусь», — объяснил Дацик.

Тёрнер в долгу не остался и пообещал устроить на ринге войну.

Лёгкая прогулка Папина

Не меньше интереса вызывало и соглавное противостояние вечера, в котором сошлись Алексей Папин и Айзек Чилемба. В нём уже было куда больше спортивной составляющей.

Россиянин за всю карьеру потерпел всего одно поражение и намеревался одержать 17-ю победу. Правда, статистику ему несколько подпортила неудача в бою с Сосланом Асбаровым в прошлом году. Но у соперника нашли допинг, и встречу признали несостоявшейся.

После этого он спокойно взял верх над Игорем Вильчицким и дальше получил крепкого оппонента в лице малавийца. В данном случае реноме боксёра вопросов не вызывало, ведь он даже дрался с Сергеем Ковалёвым за три пояса чемпиона мира в полутяжёлом весе, но уступил. При этом он успевал регулярно сходиться и с другими отечественными спортсменами, например, Дмтрием Биволом и Фёдором Чудиновым и чаще всего уступал им. А добавлял интриги схватке стоявший на кону пояс WBA Asia.

В итоге Папин провёл, по сути, лёгкую тренировку, нокаутировав африканца уже в концовке второго раунда. Хотя стартовый получился для него непростым и скорее ушёл на пристрелку. Алексей ожидаемо пытался работать первым номером и найти комфортную для себя дистанцию.

Чилемба же отдал инициативу, но очень грамотно защищался и перекрывался. Особенно часто он использовал так называемую «Филадельфийскую раковину», когда передним плечом перекрывал лицо. Из этой позиции малавиец порой пытался опасно контратаковать. Но набрали ход спортсмены лишь ближе к концовке, когда обменялись неплохими сериями.

Зато во втором отрезке всё оказалось кончено. Россиянин нарастил обороты и стал намного чаще попадать. Более того, своим прессингом он буквально вынуждал соперника вжиматься в канаты. Один из таких эпизодов и стал судьбоносным. Уроженец Реутова выбросил мощнейший правый прямой и пошатнул Чилембу.

Далее началось настоящее избиение Айзека. Потрясённый Золотой мальчик просто пытался выстоять до перерыва. Но сделать это не удалось. После очередного мощного выстрела он потерял равновесие и рухнул на канвас как подкошенный. До паузы африканец не дотерпел всего 11 секунд.

Таким образом, Папин одержал 17-ю победу в карьере, получил пояс WBA Asia и сделал шаг по направлению к полноценному чемпионскому титулу в первом тяжёлом весе.

Холодный расчёт Тёрнера

Увы, Дацик порадовать болельщиков не сумел. К сожалению, как это часто бывало в его карьере, когда уровень оппозиции чуть повышался, возникали сложности. Вот и Тёрнер преподал ему урок бокса. Интересно, что в углу у него расположился упомянутый Джонсон, который побеждал обоих. И он, наверняка, дал коллеге ценные советы.

Тот с первых мгновений не позволял россиянину сближаться и очень хорошо передвигался, несмотря на внушительный вес. А главное попутно активно работал левой рукой. Джебами и прямым он ещё в стартовом раунде разбил противнику нос. Дацик выглядел откровенно растерянно. Он попросту не успевал за ирландцем и лишь ходил за ним по рингу. От бессилия он даже бил головой по воздуху, призывая Шона зарубиться, но тот не покупался на эмоции.

Также по теме Восстановление после укуса собаки и переговоры с Емельяненко: Дацик готовится к возвращению на ринг Вячеслав Дацик вернулся в Санкт-Петербург и в ближайшее время намерен возобновить активные тренировки. В планы спортсмена вмешалось...

Во втором раунде ход противостояния несильно изменился, хотя Вячеслав несколько раз неплохо попал. Но больше запомнился эпизод, произошедший незадолго до перерыва, когда Рыжий Тарзан сначала завалил на канвас клинчевавшего соперника, а затем рухнул сам.

В третьем отрезке ирландец начал подключать ещё и апперкот, пытаясь снизу встречать активно идущего вперёд и опускающего голову Дацика. Однако инициатива всё-таки начала переходить к россиянину, поскольку Тёрнер устал. Тот пользовался этим и пытался дополнительно нагружать, постоянно повисая на нём.

К чести отечественного бойца, в заключительном раунде он едва не спасся. Ирландец окончательно замедлился и перестал что-либо предпринимать, а Дацик из последних сил полетел вперёд и отметился серией неплохих ударов. Тёрнер же шёл на хитрость и пару раз упал, затягивая время. А сразу после финального гонга он, будучи абсолютно измотанным, уселся на настил.

Тем не менее, казалось, победа Тёрнера не вызывает вопросов. Однако она получилась только раздельной — один из судей умудрился занять сторону Дацика.

Сам же он, несмотря на вторую неудачу подряд, изъявил желание прямо на месте провести ещё два раунда. В свою очередь, Шон также не исключил возможности реванша и заодно посетовал, что вынужден был драться после перелома руки. Поэтому не исключено, что бойцы ещё встретятся, и россиянин проведёт работу над ошибками.