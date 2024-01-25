Восстановление после укуса собаки и переговоры с Емельяненко: Дацик готовится к возвращению на ринг

Вячеслав Дацик вернулся в Санкт-Петербург и в ближайшее время намерен возобновить активные тренировки. В планы спортсмена вмешалось нападение собаки, после которого он оказался в больнице с рваными ранами левой руки. Рыжий Тарзан должен быстро восстановиться, после чего будет готов вновь выйти на ринг. Его представитель Яков Летов не исключил, что уже в феврале состоится бой-реванш со скандально известным Александром Емельяненко, при этом промоутер Владимир Хрюнов в качестве другого возможного соперника назвал недавно получившего российский паспорт Кевина Джонсона.

«Со мной всё в порядке, иду на поправку, лечусь»

Персона Вячеслава Дацика неизменно привлекает к себе огромный интерес болельщиков. И дело не в спортивных заслугах. Отбывший пару тюремных сроков боец вызывает внимание нестандартными выходками и смелыми заявлениями. В 43 года, в очередной раз выйдя из мест лишения свободы, активно продолжает карьеру и не отказывается ни от каких вызовов.

Например, в 2023-м он провёл четыре поединка и в последнем из них нокаутом уступил Петру Романкевичу.

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Сейчас ветеран готов возобновить активные тренировки и вернуться на ринг. Помешал ему лишь крайне неприятный инцидент с нападением собаки. Причём другой боец, Никита Ворожбитов, сообщил о ранении, которое Дацик якобы получил на службе в зоне СВО. В социальных сетях появилась фотография мужчины из больницы с забинтованной левой рукой. Но сам он опроверг данную информацию и рассказал, что пару недель назад его покусала собака.

«Сначала СМИ распустили слухи, что я получил ранение на СВО. Потом сказали, что я это опроверг. Но со мной никто не созванивался. Теперь понял окончательно, что верить нашим СМИ нельзя. Со мной всё в порядке, иду на поправку, лечусь, готовлюсь к следующему бою», — объяснил спортсмен подписчикам.

Позже он добавил, что на даче в Пушкино Ленинградской области на него набросился пёс породы американский булли. В результате он получил рваные раны руки. В настоящий момент Вячеслав действительно находится в госпитале. Чуть больше подробностей сообщила мать атлета Светлана.

«Там трое не могли пасть открыть. Слава выбрал противника не по рангу. Пока не пройдёт абсцесс, зашивать раны нельзя, да и связки тоже», — написала женщина.

Представитель же бойца Яков Летов дал хороший прогноз на восстановление. По его словам, кости и сухожилия не задеты. В ближайшее время спортсмен намерен начать активную подготовку.

Сам Дацик после Нового года признался в одном из интервью, что демобилизовался и отдыхает в Санкт-Петербурге в преддверии старта тренировочного лагеря.

«Вот, если честно, такое ощущение, что я там со всем фронтом сфотографировался. Все спрашивают, как поединки и когда буду драться. Удивляются, что сам приехал», — цитирует Рыжего Тарзана «Матч ТВ».

Вячеслав также рассказал, что полноценно не занимался с момента подготовки к противостоянию с Оли Томпсоном, которого нокаутировал в августе. Поведал он и о звонке Александра Емельяненко 1 января, подчеркнув — тот был абсолютно трезвым.

«Шансы у тебя будут, но смотри «колхозочку» не пропусти»

И, похоже, вскоре их ждёт новая очная встреча. Ветераны впервые сошлись осенью 2022-го, и Дацик добился досрочной победы в дебюте. Теперь Феникс намерен взять реванш. Летов заявил о возможном проведении схватки по боксу в четырёхунцовых перчатках в промоушене Ural FC. Якобы она должна состояться в феврале, а переговоры вошли в финальную стадию.

Однако чуть позже, когда стало известно о нападении собаки, известный промоутер Владимир Хрюнов, организовывавший последние бои Дацика, посетовал, что поединок с Емельяненко отложен из-за повреждений оппонента.

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Тем не менее президент Ural FC Радмир Габдуллин подтвердил: Александр действительно может подраться под эгидой организации в феврале-марте. А чуть позже он подписал соглашение с ней на три поединка с возможностью пролонгации.

«Он очень хорошо выглядит, видно, что тренируется и находится в отличных кондициях. Мы обсуждали его участие в качестве атлета в нашей лиге. Для нас это большая честь, потому что Александр всегда способен удивить и показать хороший уровень с любым соперником и по любым правилам. Мы договорились о ещё одной встрече и будем включать его бой в наш календарный план. Пока у нас есть несколько дат — в феврале и марте. Должно совпасть много факторов. Если Саша станет бойцом Ural FC, хочется для поединка с его участием сделать турнир очень высокого уровня», — приводит слова Габдуллина Metaratings.

Хрюнов же чуть ранее называл имя другого потенциального оппонента Рыжего Тарзана — недавно получившего паспорт РФ Кевина Джонсона. Планировалось, что они сойдутся также по правилам бокса. В таком случае болельщиков ждёт ещё один реванш, ведь пути спортсменов пересекались в прошлом году, и тогда Рыжий Тарзан уступил.

Сам же он не исключил проведение боя с Иваном Штырковым, который неоднократно нелицеприятно высказывался о коллеге. Ветеран посетовал, что Уральский Халк боится пропустить от него фирменную «колхозку», а потому всячески избегает встречи.

«Вань, ты видел мой последний бой, я сейчас вообще не в форме, надеюсь, на противостояние с тобой мне дадут полтора-два месяца подготовки. Поэтому можешь вызывать меня. Шансы у тебя будут, но смотри «колхозочку» не пропусти. И я надеюсь, это будет хотя бы в маленьких перчатках, а не как Петя Романкевич попросил 16-унцовые подушки, а дальше я после первого раунда сдох, устал руками махать, потому что не был готов вообще», — заявил Дацик в интервью News.ru.

Кроме того, он изъявил желание организовать ещё один реванш — с легендой кикбоксинга Жеромом Ле Баннером, которому проиграл ещё в 2019-м.

«Надеюсь, нам удастся провести бой. Сейчас вели переговоры, три организации хотели сделать его, и француз поднял ценник, а они куда-то делись. Разговор изначально шёл о его гонораре размером $50 тыс., но поскольку сразу три промоушена вышли на него, менеджер Ле Баннера поднял ценник до $100 тыс. Сейчас не знаю, кто в итоге проведёт этот реванш», — добавил россиянин.

Но самое главное, он заверил, что пока не задумывается о завершении карьеры. А это значит, болельщики в ближайшее время увидят как минимум несколько бескомпромиссных поединков с его участием.