Получивший гражданство России Джонсон может провести бой с Дациком в феврале

Получивший российское гражданство боксёр Кевин Джонсон может провести поединок с бойцом смешанных единоборств (ММА) Вячеславом Дациком в феврале.

«Первым поединком под русским флагом для Кевина станет бой в феврале в рамках «Бойцовского клуба». Один из вариантов — реванш с Дациком», — цитирует промоутера Владимира Хрюнова РИА Новости.

31 марта 2023 года в Москве Джонсон победил россиянина раздельным решением судей в боксёрском поединке.

9 января президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Джонсону.

44-летний спортсмен провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов высказался о получении российского гражданства Джонсоном.