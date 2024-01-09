Получивший гражданство России Джонсон может провести бой с Дациком в феврале
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«Первым поединком под русским флагом для Кевина станет бой в феврале в рамках «Бойцовского клуба». Один из вариантов — реванш с Дациком», — цитирует промоутера Владимира Хрюнова РИА Новости.
31 марта 2023 года в Москве Джонсон победил россиянина раздельным решением судей в боксёрском поединке.
9 января президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Джонсону.
44-летний спортсмен провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов высказался о получении российского гражданства Джонсоном.