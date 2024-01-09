Саитов считает, что боксёр Джонсон выбрал Россию из-за уважения к традиционным ценностям

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов высказался о получении российского гражданства американским боксёром Кевином Джонсоном.

«Всё же у нас страна традиционных ценностей, а когда людям навязывают какие-то непонятные принципы ЛГБТ, не все могут это принять. Если люди хотят попробовать жить у нас — пожалуйста, приходите. Понравится — мы с распростёртыми объятиями ждём их в гости», — цитирует Саитова ТАСС.

9 января президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Джонсону.

44-летний спортсмен провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее Джонсон сообщил о коллекции футболок с флагом России и Путиным.