Саитов считает, что боксёр Джонсон выбрал Россию из-за уважения к традиционным ценностям
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«Всё же у нас страна традиционных ценностей, а когда людям навязывают какие-то непонятные принципы ЛГБТ, не все могут это принять. Если люди хотят попробовать жить у нас — пожалуйста, приходите. Понравится — мы с распростёртыми объятиями ждём их в гости», — цитирует Саитова ТАСС.
9 января президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Джонсону.
44-летний спортсмен провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.
Ранее Джонсон сообщил о коллекции футболок с флагом России и Путиным.