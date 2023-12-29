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Боксёр Джонсон: у меня где-то 15—20 футболок с флагом России и Путиным

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Американский боксёр Кевин Джонсон сообщил о коллекции футболок с флагом России и президентом РФ Владимиром Путиным.
Боксёр Джонсон: у меня где-то 15—20 футболок с флагом России и Путиным
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Сколько у меня футболок с изображением российского триколора и Путина? Где-то 15—20 (улыбается). Мне нравится. Когда я официально стану гражданином России? Я уже россиянин, а паспорт должен получить со дня на день», – цитирует Джонсона «Матч ТВ».

31 марта американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.

15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина. 

Ранее российский боксёр Бабанин победил Джонсона в Челябинске.

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