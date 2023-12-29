Боксёр Джонсон: у меня где-то 15—20 футболок с флагом России и Путиным
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«Сколько у меня футболок с изображением российского триколора и Путина? Где-то 15—20 (улыбается). Мне нравится. Когда я официально стану гражданином России? Я уже россиянин, а паспорт должен получить со дня на день», – цитирует Джонсона «Матч ТВ».
31 марта американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.
15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.
Ранее российский боксёр Бабанин победил Джонсона в Челябинске.