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Российский боксёр Бабанин победил Джонсона в Челябинске

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Российский боксёр в тяжёлой весовой категории Максим Бабанин нанёс поражение Кевину Джонсону.

Поединок в Челябинске продлился все шесть раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

На счету 35-летнего Бабанина семь побед и ноль поражений. В активе 44-летнего Джонсона 36 побед и 23 поражения.

В других поединках вечера Игорь Свиридченков победил Питера Добсона (единогласное решение судей), Эдгар Гукасян взял верх над Джемини Рамиресом (единогласное), Павел Шульский нанёс поражение Джейсону Гаверну (единогласное). 

Ранее сообщалось, что Джонсон подал документы на получение российского гражданства.

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