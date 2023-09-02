Американский боксёр Джонсон подал документы на получение российского гражданства
- РИА Новости
«Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — цитирует представителя ТАСС.
31 марта американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.
15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.
Ранее Джонсон заявил, что восхищается мудростью Путина.