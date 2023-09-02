Американский боксёр Джонсон подал документы на получение российского гражданства

Представитель бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американца Кевина Джонсона сообщил, что спортсмен подал документы на получение российского гражданства.

«Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — цитирует представителя ТАСС.

31 марта американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.

15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.

Ранее Джонсон заявил, что восхищается мудростью Путина.