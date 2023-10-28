Крушение Рыжего Тарзана: Романкевич нокаутировал Дацика во втором раунде

Вячеслав Дацик уступил техническим нокаутом Петру Романкевичу на турнире в Москве. В первом раунде он владел инициативой и несколько раз потряс соперника, однако во втором существенно замедлился и стал много пропускать. После одного из попаданий Рыжий Тарзан рухнул на канвас и отказался от продолжения борьбы. В других поединках вечера Иван Емельяненко спорным решением судей одолел Юрия Рябого, Шовхал Чурчаев разошёлся миром с Шамилем Галимовым, а Вячеслав Василевский не оставил шансов вышедшему на коротком уведомлении Максиму Фёдорову.

Поражение Дацика

Любой поединок с участием Вячеслава Дацика по умолчанию вызывает большое внимание вне зависимости от уровня оппозиции. Однако теперь к нему прикован ещё больший интерес. Дело в решении спортсмена отправиться в зону СВО. Он поехал туда в сентябре, что не помешало провести запланированное противостояние с Петром Романкевичем.

«У меня уже давно подписан контракт с Минобороны. До победы, пока, я так думаю, ботинки в Ла-Манше не искупаем... После боя сразу возвращаюсь в зону СВО. Пару дней отдыха — и туда», — сообщил Рыжий Тарзан.

А потому было крайне любопытно, сумеет ли он в столь непростых условиях нормально подготовиться. Впрочем, последнюю схватку он провёл совсем недавно — в августе одолел Оли Томпсона.

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В лице белоруса Вячеслав получил крайне непростого опытного соперника, который добился серьёзных успехов в кикбоксинге, например, брал золото чемпионата Европы и дважды поднимал над головой Кубок мира по версии WAKO. Правда, в поп-ММА статистика Романкевича не столь впечатляющая. В этом году он сначала оказался сильнее Сауло Кавалари, а затем уступил Ивану Штыркову и Фёдору Колтуну.

Увы, отчётный поединок продемонстрировал, что Рыжий Тарзан всё же находится не в лучших кондициях и заметно набрал вес. Впрочем, ветеран и в лучших боях не блистал скоростью, а делал ставку на быстрое начало.

Вот и здесь он попытался решить все вопросы уже в дебюте. Он с ходу бросился вперёд, выбрасывая фирменные «размахайки», и зачастую доводил их до цели. Однако поймать поджарого высокого Романкевича оказалось не так просто. Тот легко разрывал дистанцию и в ответ выбрасывал короткие неприятные джебы, замедляя соперника.

Самый опасный для белоруса эпизод пришёлся на концовку стартового раунда, когда у Дацика прошёл мощнейший апперкот справа. Но Пётр, грамотно перекрывшись, не только дотерпел до гонга, но и сам записал себе в актив несколько попаданий.

А вот на второй отрезок сил у Вячеслава уже банально не хватило. Он, разумеется, в фирменном стиле лез вперёд, невзирая на удары соперника, и пытался довести до цели оверхенды, но уже не мог создать оппоненту больших проблем, поскольку ощутимо замедлился. Романкевич, напротив, проводил одну комбинацию за другой, потрясая Рыжего Тарзана.

На второй минуте всё было кончено, когда Пётр пару раз попал ветерану по лицу, а затем выбросил левый боковой точно в челюсть. Дацик рухнул на канвас. Он находился в сознании, и казалось, сможет подняться, хотя рефери открыл счёт. Однако Вячеслав неожиданно отказался от продолжения борьбы. Таким образом, он потерпел третье поражение в четырёх последних поединках.

«Порубились классно, но я не готов физически. Скорость упала, и пропустил. Но «плюхи» у Пети тяжёлые. Надеюсь, ты покажешь, какие у тебя сильные удары и как ты работаешь «с утёса». Приезжай к нам в гости», — отметил спортсмен после встречи.

Белорус же, защитивший чемпионский пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ», изъявил желание сразиться с другим бойцом, находящимся в данный момент в зоне СВО, Владимиром Минеевым.

«Пусть я немного не придерживался плана, но хотел дать поработать Славе. Что получилось, то получилось. Не совсем соблюдал дистанцию. К тому же пришлось готовиться по чужим правилам, всё же я базовый кикбоксер. А тут надо было играть не в свою игру. Теперь я хочу разделить клетку с лучшим кикбоксером России Минеевым. Вова, давай сделаем это. Мы уже должны были боксировать с тобой, но меня лишили этой возможности. Поэтому жду тебя», — бросил вызов Романкевич.

Победа Емельяненко-младшего спорным решением судей

Не менее интересно было взглянуть на второй профессиональный бой в карьере Ивана Емельяненко. Младший из братьев дебютировал в конце мая и не без труда одолел известного дзюдоиста Алексея Леденёва. Следующим его оппонентом стал яркий представитель поп-ММА Юрий Рябой.

Пусть он не в состоянии похвастать впечатляющим рекордом, зато активно ведёт себя в клетке и никогда не сдаётся. Иван лично мог убедиться в этом, ведь Ассириец дрался с ним в одном карде в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и уступил Ильясу Якубову. Тогда он два раунда провёл с переломом руки, однако не стал отказываться от продолжения борьбы, заслужив аплодисменты со стороны как болельщиков, так и визави.

В результате поединок получился настоящим украшением вечера. Соперники с первых же мгновений бросились в атаку и принялись обмениваться ударами. Иван поначалу пытался держать противника на дистанции, но тот постепенно приноровился и принялся буквально избивать его левым крюком и апперкотом.

В первом отрезке Емельяненко спас лишь тычок в глаз оппоненту. Ассирийцу пришлось брать паузу, а Иван восстановился. Во втором раунде картина почти не поменялась. Рябой по-прежнему владел преимуществом и шёл вперёд. При этом соперник старался «отстреливаться» и возвращать полученный урон. Но в целом складывалось впечатление, что он не понимал, что ему делать в этом поединке, хотя визави не блистал высокой техникой. В довершение всех бед у Ивана открылось рассечение на лице.

В заключительном отрезке он уже сам пытался действовать первым номером, осознавая, что близок к поражению, но сил не хватало. В итоге Рябой в концовке смотрелся даже активнее. Неудивительно, что, услышав финальную сирену, он победно выбросил кулак вверх. И казалось, что судьи займут его сторону.

Однако их вердикт получился крайне спорным. Один занял сторону Ассирийца — 26:24. Второй отдал верх Емельяненко с тем же счётом. Но больше остальных шокировала оценка третьего рефери — 28:22 в пользу Ивана, притом что не было зафиксировано ни одного нокдауна. То есть, по его мнению, окровавленный уставший боец как минимум разгромил оппонента без шансов. К чести Рябого, он нашёл в себе силы улыбнуться и поздравить соперника. Емельяненко-младший же одержал вторую крайне спорную победу подряд.

Успех Василевского и ничья Чурчаева и Галимова

Также в главном карде должен был выйти в клетку Шовхал Чурчаев. Гарантировать это было нельзя, ведь один из самых скандальных бойцов страны регулярно срывает свои поединки. Летом не состоялся его бой с Персидским Дагестанцем, а в сентябре — с Артёмом Рофалем. При этом на пресс-конференции перед последней встречей он вместе со своими друзьями устроил массовую потасовку в одном из столичных ТЦ. Наконец, недавно россиянин отправился в Абу-Даби на турнир UFC 294 и напал на Пауло Косту. Но организаторы всё же надеялись, что реванш с Шамилем Галимовым состоится.

На этот раз Чурчаев не только появился в октагоне, но и едва не одержал победу, несмотря на повреждение голеностопа. При этом стартовый отрезок не вселял в его поклонников оптимизма. Галимов, даже серьёзно уступая в росте, легко сокращал дистанцию и доносил неплохие удары. Шовхал же никак не мог приноровиться к манере неудобного оппонента и вдобавок принялся хромать.

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Однако в следующих раундах он уже владел инициативой и смело шёл вперёд. И если во втором большая часть его выстрелов пришлась в блок, то в третьем Пахан с трудом сдерживал атаки оппонента, который, превозмогая боль, буквально летел на соперника. При этом Шамиля будто всё устраивало. Он предпочитал отходить к сетке, не желая вступать в обмен.

После финального гонга у большинства присутствующих в зале зрителей не оставалось сомнений, что верх взял именно Чурчаев. Но и здесь судьи сумели удивить. Один отдал победу Шовхалу, второй — Галимову, а третий насчитал ничью. В результате противостояние завершилось миром. У Пахана не получилось взять реванш.

Наконец, опытнейший Вячеслав Василевский оказался сильнее Максима Фёдорова. Любопытно, что изначально ветеран должен был сойтись как раз с Якубовым, однако за несколько дней до поединка спортсмена задержали по обвинению в оправдании терроризма. Василевскому спешно пришлось искать нового соперника, которым и стал Фёдоров.

В итоге молодой спортсмен дал хороший бой и не сдавался до конца, хотя ему пришлось очень непросто. Уже в стартовом отрезке Василевский сделал сопернику сечку под глазом джебом. А во второй трёхминутке оппонент и вовсе едва не оказался нокаутирован, когда Вячеслав зажал его у сетки и выбросил правый прямой точно в челюсть.

Но Максим успел восстановиться и даже рядом попаданий привёл к возникновению гематомы возле глаза оппонента. Она серьёзно мешала ветерану, и в третьем раунде он уже атаковал не так смело, а соперник, почувствовав, что имеет шанс на успех, помчался вперёд. Однако опытный атлет спокойно засушил бой, порой не брезгуя откровенно борцовскими приёмами. Судьи в итоге единогласно заняли его сторону.