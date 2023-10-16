Узнать больше

Иван Емельяненко: дай бог, чтобы Александр не запил после реабилитации в Ингушетии

Короткая ссылка
Иван Емельяненко, младший брат бойцов смешанных единоборств Фёдора и Александра Емельяненко, рассказал о лечении старшего брата в реабилитационном центре в Ингушетии.
Иван Емельяненко: дай бог, чтобы Александр не запил после реабилитации в Ингушетии
  • РИА Новости

«По сравнению с тем видом, в котором он выходил на последний бой, конечно, результаты есть. Невооружённым глазом видно, что ему все помогают. Дай бог, чтобы не запил после возвращения», — цитирует Емельяненко-младшего СЭ.

26 мая Александр провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее Владимир Хрюнов сообщил, что Емельяненко завершает курс реабилитации от алкоголизма в Ингушетии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить