Иван Емельяненко: дай бог, чтобы Александр не запил после реабилитации в Ингушетии

Иван Емельяненко, младший брат бойцов смешанных единоборств Фёдора и Александра Емельяненко, рассказал о лечении старшего брата в реабилитационном центре в Ингушетии.

«По сравнению с тем видом, в котором он выходил на последний бой, конечно, результаты есть. Невооружённым глазом видно, что ему все помогают. Дай бог, чтобы не запил после возвращения», — цитирует Емельяненко-младшего СЭ.

26 мая Александр провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее Владимир Хрюнов сообщил, что Емельяненко завершает курс реабилитации от алкоголизма в Ингушетии.