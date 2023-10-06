Хрюнов сообщил, что Емельяненко завершает курс реабилитации от алкоголизма в Ингушетии

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что российский боец Александр Емельяненко завершает курс реабилитации от алкоголизма.

«Емельяненко заканчивает процесс реабилитации. Бой с Кокляевым реально провести в декабре, всё в работе», — цитирует Хрюнова «Матч ТВ».

26 мая Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее союз ММА России принял отставку Фёдора Емельяненко с поста президента организации.