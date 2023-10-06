Хрюнов: Дацик продолжает готовиться к бою с Романкевичем в зоне СВО

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по-прежнему проводит подготовку к поединку с Петром Романкевичем из Белоруссии в зоне специальной военной операции.

«Дацик уже вернулся из зоны СВО? Есть ли риск срыва его боя с Романкевичем? Пока не вернулся, он готовится к бою, риска срыва боя нет», — цитирует Хрюнова «Матч ТВ».

19 августа Дацик нанёс поражение бывшему участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанину Оли Томпсону. На счету 43-летнего россиянина девять побед в боях по правилам бокса и три поражения.

Дацик проведёт бой по правилам ММА с Романкевичем 27 октября.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, высказался о реванше с Дациком.