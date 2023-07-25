Бурчак — о реванше Дацика и Емельяненко: в следующем году возможно нечто классное

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, высказался о реванше российского бойца с Вячеславом Дациком.

«После поражения в поединке, к которому Александр на самом деле был отлично готов, он сразу попросил реванш. К сожалению, Саша тогда выбрал стратегию рубиться с Рыжим Тарзаном с первых мгновений. Увы, любой, кто сделает ставку на такую тактику с Дациком, совершит грубую ошибку. Думаю, их повторная встреча вполне возможна, но при хороших обстоятельствах. Где-нибудь в 2024 году может состояться нечто классное. Если Емельяненко останется в нынешнем режиме, без проблем способен достойно выглядеть на уровне Вячеслава. Но такого накала и интриги, как раньше, уже нет. Периодически они даже переписываются», — заявил Бурчак в интервью RT.

Ранее менеджер Емельяненко рассказал, когда Александр в последний раз выпивал.