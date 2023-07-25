Менеджер Емельяненко рассказал, когда Александр в последний раз выпивал

Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, рассказал про отношение спортсмена к алкоголю.

«Последний раз он выпивал, наверное, после боя с Ершовым. В течение пары дней. Я не присутствовал, когда он про обещание жене говорил, но насколько знаю, он действительно сделал это. А вот сдержал ли Саша его или нет, спросите у него самого. Не хотелось бы говорить за человека, поскольку не наблюдал за его беседой с женой», — заявил Бурчак в интервью RT.

Ранее Бурчак высказался о самочувствии Александра Емельяненко.