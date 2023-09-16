Супруга бойца MMA Дацика не исключила, что её муж заключит контракт с ВС РФ

Супруга российского бойца смешанного стиля (MMA) Вячеслава Дацика Виктория не стала исключать, что её супруг может заключить контракт с ВС РФ.

«В нашей жизни всё возможно. И мы не исключаем этого, если будет предложение», — цитирует супругу Дацика РИА Новости.

15 сентября Дацик сообщил, что находится в зоне СВО.

19 августа Дацик нанёс поражение бывшему участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанину Оли Томпсону.

На счету 43-летнего россиянина девять побед в боях по правилам бокса и три поражения. В активе 43-летнего Томпсона 21 победа и 17 поражений в ММА.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, высказался о реванше российского бойца с Вячеславом Дациком.