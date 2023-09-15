Боец MMA Дацик сообщил, что находится в зоне СВО

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик поведал, что находится в зоне СВО.

«Всем бойцам «Хардкора» — здравия, большой привет. Парни ждут вас всех здесь, на передовой», — написал Дацик в социальных сетях.

19 августа Дацик нанёс поражение бывшему участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанину Оли Томпсону.

Бой в Москве в рамках вечера бокса под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» на волейбольной арене «Динамо» закончился победой россиянина в первом раунде нокаутом.

На счету 43-летнего россиянина девять побед в боях по правилам бокса и три поражения. В активе 43-летнего Томпсона 21 победа и 17 поражений в ММА.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, высказался о реванше российского бойца с Вячеславом Дациком.