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Боец MMA Дацик сообщил, что находится в зоне СВО

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик поведал, что находится в зоне СВО.
Боец MMA Дацик сообщил, что находится в зоне СВО
  • РИА Новости

«Всем бойцам «Хардкора» — здравия, большой привет. Парни ждут вас всех здесь, на передовой», — написал Дацик в социальных сетях.

19 августа Дацик нанёс поражение бывшему участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанину Оли Томпсону.

Бой в Москве в рамках вечера бокса под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» на волейбольной арене «Динамо» закончился победой россиянина в первом раунде нокаутом.

На счету 43-летнего россиянина девять побед в боях по правилам бокса и три поражения. В активе 43-летнего Томпсона 21 победа и 17 поражений в ММА.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, высказался о реванше российского бойца с Вячеславом Дациком.

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